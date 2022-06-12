Сообщается, что в результате взрывов трубопровод не повредило.

В России в Брянской области попытались подорвать нефтепровод "Дружба".

По данным росСМИ, неизвестные установили три самодельных взрывных устройства.

"Рано утром 11 июня недалеко от поселка Гулевка, в 40 километрах до границы с Украиной, прогремели три взрыва – тогда же сработал сигнал о потере связи с задвижкой трубопровода. По предварительным данным, это были безоболочные взрывные устройства", – пишет российский Telegram-канал Baza.

Сообщается, что одним из взрывов повредило трансформаторную подстанцию с энергоблоком задвижки нефтепровода. Еще один взрыв произошел в месте, где проложен кабель – там осталась воронка 40 на 20 см. Третий взрыв повредил противоподкопную трубу (дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах), оставив воронку 40 на 60 сантиметров.

"Сам трубопровод "Дружба" не пострадал, однако противоподкопная труба и подстанция оказались повреждены, а также был обесточен энергоблок управления задвижкой, – говорится в сообщении. – Разлива нефтепродуктов удалось избежать – с 24 февраля трубопровод законсервирован, но внутри находится дизельное топливо".

Тем временем пресс-служба российской "Транснефти" сообщает, что нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме: "Прокачка нефти в Европу идёт по графику по обеим веткам".

Напомним, в этот же день утром взрывы прогремели и в оккупированном Бердянске Запорожской области.

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