По состоянию на 31 октября украинские газовые хранилища были заполнены на 92%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 24 по 31 октября сократились на 0,3% - до 28,3 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные государственной компании "Оператор ГТС Украины".

По состоянию на 31 октября запасы газа в ПХГ были на 30% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (21,7 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 92%.

Что этому предшествовало

Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 миллиарда кубометров.

28 октября пресс-служба компании "Нафтогаз Украины" сообщила, что украинские газовые хранилища переходят в режим отбора природного газа.

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 миллиарда кубометров газа, что являлось рекордным показателем за последние десять лет.

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Автор: Игорь Орел