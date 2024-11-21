Украина вынуждена полагаться в том числе на старое оборудование, которое довольно ненадежное.

Продолжительность отключений света зимой будет зависеть не только от российских ракетных ударов и погоды, но также и от работоспособности тех электростанций, которые остаются в строю. Об этом в интервью УНИАН рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Он отметил, что устранение разрушений после российских ракетных ударов, в зависимости от их масштаба, может занимать от нескольких дней до нескольких недель. Например, после обстрела 26-го августа энергосистему восстанавливали 13 суток, и в этот период были веерные отключения света.

Второй фактор, влияющий на продолжительность отключений – температура на улице. Чем она ниже, тем выше вероятность отключений, говорит эксперт.

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"О почасовых отключениях можно будет говорить, если температура будет ниже минус пяти градусов. То есть чем ниже минус пяти будет температура, тем выше вероятность почасовых отключений", – пояснил Рябцев.

Третий фактор – тоже погодный. Но касается он не температуры, а погодных явлений, в первую очередь осадков.

"Например, метель, пурга, обледенение оборудования, очень сильный ветер, налипание мокрого снега – все это может приводить к выходу из строя оборудования, а затем к аварийным отключениям", – поясняет специалист.

Четвертый фактор, который тоже может повлиять на ситуацию в энергетике – это достаточно большое количество старого, изношенного оборудования, которое до сих пор приходится использовать на электростанциях. По мнению Рябцева, вполне возможны поломки этого оборудования, что также будет приводить к недостатку электрогенерации.

"В зависимости от этих четырех факторов у нас будет ситуация в этот сезон, которая ничем не будет отличаться от ситуации в прошлом сезоне. Нужно просто учитывать те риски, которые существуют, рассчитывать уровень приемлемых рисков и работать дальше, не обращая внимание на отдельных паникеров, которые обычно в военное время "выстреливают", – пояснил специалист.

Ситуация в энергетике: последние новости

Как писал УНИАН, графики отключений света в Украине могут отменить на этих выходных, но для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Нардеп Сергей Нагорняк рассказал, от чего будет зависеть этот вопрос.

В то же время председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев предупредил, что новая тактика россиян по нанесению ударов по объектам передачи электроэнергии в Украине может создать критический режим с энергоснабжением общинам - так называемый "островной режим".

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