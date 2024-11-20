"Восстановление энергосистемы после массированных ударов может занимать от нескольких дней до недель", - энергетический эксперт Геннадий Рябцев

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований рассказал УНИАН, будут ли украинцы иметь свет, воду и тепло этой зимой, и какие регионы находятся в зоне наибольшего риска.

Постепенно начинается сезон холодов, увеличиваются угрозы ракетных обстрелов. Ожидаете ли вы зимой более жестких отключений электроэнергии по сравнению с летними месяцами? От чего это зависит?

Больших - нет, не ожидаю. Это зависит от четырех факторов. Первый фактор - это интенсивность российских ударов по энергетической инфраструктуре. После каждого из таких массированных ударов (например, 50+ ракет) нужно будет восстанавливать систему, в зависимости от того, насколько будут большие повреждения. Это может занимать от нескольких дней до нескольких недель. После удара 26-го августа систему восстанавливали 13 суток. То есть в течение этого периода возможны отключения не только стабилизационные, но и аварийные.

Второе, от чего будет зависеть - температура. Чем ниже будет температура, тем выше вероятность введения почасовых отключений.

Видео дня

О почасовых отключениях можно будет говорить, если температура будет ниже минус пяти градусов. То есть чем ниже минус пяти будет температура, тем выше вероятность почасовых отключений.

Третий фактор - погода. Потому что чем хуже погода, тем меньше будут генерировать все станции на возобновляемых источниках, и тем вероятнее будут аварийные отключения в результате этих обстрелов. Например, метель, пурга, обледенение оборудования, очень сильный ветер, налипание мокрого снега - все это может приводить к выходу из строя оборудования, а затем к аварийным отключениям.

Четвертый фактор - у нас есть достаточно большое количество оборудования, которое уже отработало свой ресурс. Поэтому вполне возможны выходы из строя этого оборудования. Оно старое, его уже ремонтировали десятки раз. Аварийные отключения, если это касается оборудования систем распределения. Может даже почасовые отключения, если речь идет о выходе из строя по техническим причинам, например, энергоблоков на тепловых электростанциях или какие-то аварийные ремонты на атомных электростанциях.

В зависимости от этих четырех факторов у нас будет ситуация в этот сезон, которая ничем не будет отличаться от ситуации в прошлом сезоне. Нужно просто учитывать те риски, которые существуют, рассчитывать уровень приемлемых рисков и работать дальше, не обращая внимание на отдельных паникеров, которые обычно в военное время "выстреливают".

Когда потребление электроэнергии больше - зимой или летом? Действительно ли зимние обогреватели создают большую нагрузку на сеть, чем летние кондиционеры?

Безусловно, зимой. Зимой потребление где-то на треть больше при нормальных условиях. Но поскольку у нас сейчас ненормальные условия функционирования энергосистемы, то может на 20-25% больше потребления из-за применения электрической энергии для подогрева воды, централизованного теплоснабжения или непосредственно для генерации электрической энергии, которая используется в системах электроотопления.

Как вы оцениваете готовность регионов к зимнему сезону? В каких областях наибольшая угроза с перебоями в энергоснабжении?

Самым проблемным, я считаю, прежде всего город Харьков, потому что это большой город и область по понятным причинам. Проблемы могут возникнуть в Одессе, в том числе из-за того, что недавно был концентрированный удар по энергосистеме Одессы. И в Днепропетровской области, потому что это самый большой с точки зрения объемов потребления электрической энергии регион.

Даже больше чем в Киеве?

Да, в разы больше потребления в Днепровской агломерации, потому что там на десятки километров вдоль Днепра располагаются города, между которыми, честно говоря, очень трудно понять, где один город заканчивается, и где начинаются другие. Кроме того, там большой промышленный кластер и, конечно, высокий уровень энергопотребления.

Ну, и плюс все, что находится в непосредственной близости поражения управляемыми авиационными бомбами. То есть традиционно Херсон, Запорожье, Николаев и уже дополнительно к этому Сумы, потому что мы видим, что проблемы возникают и там.

Насколько, по вашему мнению, существует риск проблемы с тепло- и водоснабжением в случае длительных отключений электроэнергии из-за морозов и российских обстрелов?

Существуют проблемы, но эти проблемы могут возникать только в случае, если будут длительные аварийные отключения. На сегодня, острота этой проблемы снята в большинстве регионов.

Где-то в августе у меня были опасения относительно многоэтажек. Но, если продолжительность почасовых отключений не будет превышать восемь часов в сутки, то со всем остальным будет нормально.

Если будет низкая температура, то риски будут расти. То есть, если будет -10-15 градусов, то, безусловно, здесь могут возникнуть определенные проблемы с теплоснабжением, водоснабжением. Особенно, если совпадут все факторы - как очередная массированная атака, непогода и так далее.

Если сейчас, после длительного перерыва от российских атак, восстановление энергосистемы после обстрела занимает несколько дней, то сколько времени может занимать ремонт энергосистемы в случае регулярных обстрелов зимой?

Года три, четыре, пять. Не знаю. Если уничтожен энергоблок, то это одно. А если оборвались провода и была повреждена линия электропередачи, то это другое. То есть здесь нельзя сказать однозначно. Однозначного ответа нет и не может быть.

Ночью, с субботы на воскресенье, был удар по энергетической инфраструктуре. Сегодня среда - уже четыре дня прошло. Может, пять-шесть дней будет восстановление. Но в Одессе, наверное, будет дольше. Нет однозначного ответа, все будет зависеть от объема и тяжести повреждений.

Украина разобрала Кураховскую ТЭС на запчасти для ремонта других объектов. Есть ли у нас какой-то запас компонентов для ремонта в случае дальнейших разрушений энергетических объектов?

Существует определенный запас. Но я не могу сказать, насколько этот запас большой.

Какие шаги могут предпринять украинцы, чтобы лучше подготовиться к зиме с учетом возможных перебоев в энерго- и теплоснабжении?

Лучше всего, конечно, взять и обеспечить собственную энергетическую автономность. Если есть возможность обеспечения собственной энергетической автономности, то, конечно, это нужно сделать. Это гораздо легче сделать в сельской местности или в пригородных агломерациях, в частном секторе. Если есть такая возможность, то ее нужно использовать.

А в больших городах, в многоквартирных домах системы накопления и хранения электрической энергии, тепловая изоляция помещения для уменьшения объемов собственных потерь тепловой энергии. Рациональное использование электроэнергии в течение суток. Отказ от использования мощных приборов в пиковые часы. Стандартный набор рекомендаций, о котором, я думаю, уже все слышали.