Сергей Нагорняк заявил, что россияне прицельно били по украинским подстанциям.

Графики отключений света в Украине могут отменить на этих выходных, но для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Только солнечная генерация может дать до 1 ГВт мощности.

"На данный момент вопрос даже не в температурном режиме, а в том, будет ли солнечная погода или нет, дадут ли нам возобновляемые источники электроэнергии дополнительный объем генерации. Если будут солнечные дни, то солнечные электростанции дадут в сеть до 1 ГВт мощности, что даст возможность покрыть больший объем потребления", - рассказал народный депутат от фракции "Слуга Народа", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, отмена графиков отключения света будет зависеть от:

Видео дня

погоды;

температуры на улице;

атак на энергосистему.

"Я надеюсь, что до конца недели нашим энергетикам удастся сделать все, чтобы украинцы 24 часа в сутки были со светом", - указал политик.

Что касается Одессы, то нардеп отметил, что Одесский регион достаточно дефицитный, а электроэнергия поступает от Южно-Украинской атомной электростанции и враг это знает.

"Во время атаки в воскресенье утром (17 ноября, - УНИАН) враг прицельно бил по подстанциям Укрэнерго, которые доставляют эту электроэнергию одесситам. Только в подстанцию в Усатово прилетело семь российских ракет и на одной из подстанций погибли два работника Укрэнерго", - сообщил Нагорняк.

Графики отключений света в Украине - последние новости

В Украине ввели графики отключений света после росийской массированной ракетной атаки. Самая тяжелая ситуация в Одесской области и Одессе, где жители города провели без электричества более двух суток.

На среду, 20 ноября, Укрэнерго ослабило ограничения и ввело лишь одну очередь отключения света, а в некоторых областях графики и вовсе отменили.

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