В Киеве сейчас "лайтовая" ситуация с отключениями света. Со среды могут быть введены более "суровые" графики отключений, предупреждает председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Новая тактика россиян по нанесению ударов по объектам передачи электроэнергии в Украине может создать критический режим с энергоснабжением общинам - так называемый "островной режим".

Об этом сказал председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Киев24", комментируя последствия ударов россиян 17 ноября по объектам энегосистемы Украины.

Он пояснил, что поражение объектов передачи электроэнергии сделает невозможным выдачу ее от объектов атомной генерации до конечного потребителя.

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"Мы видим, что не всегда срабатывает та защита (защитные сооружения), которая была построена на этих подстанциях. К большому сожалению, есть проблема ударов по объектам передачи электрической энергии и это приведет к переходу нашей системы в так называемый "островной режим", где каждая община, или область в лучшем случае, будет работать по принципу "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Поэтому здесь достаточно критическая может быть ситуация", - отметил Игнатьев.

По его словам, страна-террорист рассчитывает, что уничтожит открытые распределительные подстанции АЭС, о чем уже заявляли в нашей разведке, и о чем наших союзников предупреждали МИД Украины и президент Украины Владимир Зеленский. Враг пытается попасть по подстанциям "Укрэнерго", а это сделает невозможным выдачу энергии от объектов атомной генерации до конечного потребителя.

Игнатьев отметил, что прошедшее утро было "сверхсложным и сверхтяжелым" для энергетики Украины. Вследствие ударов в разных регионах происходит сейчас выдача электроэнергии в сеть по-разному. Согласно его объяснению, поскольку пути транспортировки энергии перебиты, "распалась" централизованная система электроснабжения.

"Есть повреждения как линий электропередач, так и отдельных подстанций. В энергетике важно не только сгенерировать энергию, а еще ее передать, распределить до конечного потребителя. Сегодня мы видим, что в Одессе у нас критическая ситуация - там повреждены 2 подстанции из 3-х и есть район в Одессе, который уже более суток без электроснабжения. Так же это происходит на Сумщине. Критическая ситуация в городе Кривой Рог, поскольку там, по информации ДТЭК остановлена Криворожская тепловая электростанция", - отметил он.

Игнатьев напомнил, что и в столице сейчас наблюдается дефицит электрической энергии и действуют существенные ограничения в энергоснабжении.

"А например в Ивано-Фпанковской области имеем 2 часа ограничения через 4 часа, поскольку частично восстановлено электроснабжение от Бурштынской ТЭЦ, есть достаточно солнечных электростанций, гидроэлектростанций в регионе малых, которые обеспечивают собственные потребности. Если брать город Хмельницкий, то там графики по 4 часа ограничения потребителей в сутки, поскольку из-за повреждения определенных объектов Укрэнерго большинство электрической энергии с Хмельницкой атомной электростанции поставляется только в Хмельницкую область", - рассказал Игнатьев.

По его словам, из-за повреждения распределительных подстанций объекты атомной генерации сейчас вынуждены снизить выработку электроэнергии.

В то же время снизились возможности импорта электрической энергии из-за границы, потому что существенно повреждена в результате российской атаки подстанция Укрэнерго, которая раньше называлась "Мир", на Закарпатье, отметил Игнатьев

"Это та ракета, которая летела как раз над Буковелем. Об уровне ее повреждений пока нет официальной информации, но это подстанция, которая на сегодня обеспечивает около половины импорта электрической энергии из Словакии, Венгрии, Румынии. Как раз мы спасались импортом в утренние-вечерние часы. Но, к большому сожалению, значительно уменьшился импорт - более чем в 5 раз", - сказал Игнатьев.

Таким образом, по его словам, Украина постепенно переходит в так называемый "островной режим" выдачи электроэнергии.

"Здесь уже не работают принципы равной выдачи энергии каждому бытовому потребителю. И каждый регион должен обеспечить электрическую энергию в большинстве случаев сам для себя", - подчеркнул экперт.

Возвращаясь к ситуации в Киеве он сказал, что сегодняшние ограничения электроснабжения (4 часа нет электроснабжения, а 6 часов есть), по прогнозу многих экспертов, "лайтовый" график.

"Наверное со среды будем иметь ухудшение ситуации. Поскольку уменьшится генерация от солнечных электростанций, поскольку заходит мощный циклон на территорию Украины, задождит и заснежит, и будут температуры уже отрицательные. Поэтому в городе Киев могут быть введены более строгие графики ограничения - это 4 через 4, или даже 6 через 4 часа", - предупредил Игнатьев.

Массированная комбинированная атака России по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 17 ноября после многомесячного перерыва россияне осуществили массированную комбинированную атаку по Украине. Как сообщали Воздушные силы ВСУ, в воздушном пространстве Украины было обнаружено 210 воздушных целей противника - 120 ракет и 90 БПЛА.

Россияне применили ракеты:

- 1 гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

- 8 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

- 101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

- 1 баллистическая ракета "Искандер-М";

- 4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

- 5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры. В Минэнерго заявили, что РФ атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

В ряде областей из-за атаки были введены экстренные отключения, позже в отдельных регионах были применены графики отключений.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко после отраженной атаки РФ 17 ноября сказал, что Россия накопила ракеты для нескольких раундов массированных ударов по территории Украины.

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