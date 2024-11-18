Геннадий Рябцев отметил, что в течение недели ситуация с электроснабжением улучшится во всех регионах.

Несмотря на отчеты чиновников об отсутствии критических разрушений в результате последней массированной ракетной атаки россиян, некоторые ракеты поразили энергетические объекты, что привело к образованию дефицита электроэнергии. Как сообщил в комментарии УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев, сейчас он составляет чуть менее 3 ГВт.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

"Если посмотреть на статистику, которую предоставили Вооруженные силы Украины, то можно увидеть, что количество ракет, выпущенных россиянами и количество ракет сбитых не совпадает. Примерно на 16 штук. Можно предположить, что из них несколько попало в цель. Не все, но что-то попало в цель. Поскольку это ракеты, то антидроновая второй уровень защиты не может противостоять ракетам. И это означает, что даже защищенные объекты могли быть повреждены", - отметил эксперт.

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По его словам, худшая ситуация со светом сейчас в Одессе.

"Были повреждены объекты на нескольких тепловых электростанциях ДТЭК и на нескольких подстанциях, в том числе больше всего в Одесской области. И поэтому в системе возник несущественный дефицит. На всей территории Украины, кроме Одессы, запитана вся критическая инфраструктура", - сказал Рябцев.

Он добавил, что образовавшийся дефицит электроэнергии пока нельзя компенсировать за счет импорта. Впрочем, в течение недели ситуация улучшится.

"По состоянию на сегодня величина повреждений позволяет прогнозировать, что в течение недели работы всех сетей системы будет восстановлено. В течение недели, потому что проблема в Одессе прежде всего. Ну там еще в Ровенской области есть определенные проблемы, но в Одесской области больше всего", - сказал он.

Отключение света в Украине - последние новости

С 18 ноября по всей Украине были запланированы стабилизационные отключения света с 6:00 до 22:00 часов.

Генеральный директор энергопоставщика Сергей Коваленко заявил, что у киевлян и жителей Днепропетровской области будет график фактических отключений по адресу.

Утром 18 ноября стало известно, что в некоторых областях Украины временно отменили графики отключений света.

Позже главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев заявил, что в Киеве и в Киевской области завтра-послезавтра возможна отмена графиков отключения электроэнергии.

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