Более высокая температура воздуха будет способствовать снижению потребления электроэнергии.

В течение выходных, 14-15 января 2023 года, в Украине должна улучшиться ситуация с электроэнергией. Это связано с ожидаемым потеплением, которое позволит уменьшить объемы отключений.

Как отметил в эфире телемарафона председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, более высокая температура воздуха будет способствовать снижению потребления электроэнергии.

"На выходных у нас ожидается потепление, и нам опять будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который мы имеем", – подчеркнул он.

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По словам Кудрицкого, украинские энергетики работают над увеличением генерации и ускорением восстановления энергообъектов, разрушенных или поврежденных во время российских атак, чтобы уменьшить ограничение потребления электроэнергии.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы "выжать" из энергосистемы все генерирующие мощности, которые в ней потенциально есть, ускорить те ремонты, которые можно ускорить, и сделать так, чтобы имеющейся генерации у нас становилось все больше и больше", – пояснил он.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" отметил, что украинцам важно и в дальнейшем экономно потреблять электроэнергию. Это особенно актуально в период холодов, когда потребление значительно возрастает, а покрыть его имеющимися мощностями не получается.

"Чем больше мы сэкономим электроэнергии, тем больше ее достанется нашим же согражданам, с которыми мы живем в одной стране и в одной энергосистеме", – добавил Кудрицкий.

Ситуация с электроэнергией в Украине

По состоянию на утро 11 января в некоторых областях применялись аварийные отключения света из-за превышения лимитов потребления электроэнергии.

Глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицький заявил, что полный блэкаут в Украине маловероятен. При пессимистическом сценарии Украина будет некоторое время жить с тем режимом отключений света, который был в ноябре-декабре 2022 года.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Украина начала импортировать электроэнергию из Европы. Пока объемы небольшие, их мало для покрытия дефицита.

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