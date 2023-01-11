По состоянию на утро в стране возрос дефицит электроэнергии.

В некоторых областях применяются аварийные отключения света из-за превышения лимитов потребления электроэнергии.

"По состоянию на 10:00 11 января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. Вследствие этого возрос дефицит мощности. Для обеспечения баланса в энергосистеме ко всем областям доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении всех суток - с 00:00 до 24:00", - сообщает НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что уже с 07:00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения.

Видео дня

В отдельных областях вследствие порывистого ветра есть повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы.

В компании сообщили, что в прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей вследствие высокой активности боевых действий.

"Сейчас энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и временной оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди них и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", - сообщает пресс-служба.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными атаками и атаками беспилотными аппаратами врага.

В компании призвали украинцев разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость применения ограничений.

Отключения света в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 6 января премьер-министр Денис Шмыгаль посоветовал украинцам подготовиться к аварийным отключениям электроэнергии из-за похолодания и возможных обстрелов оккупантов.

Он отметил, что теплая погода и праздничные дни способствовали снижению потребления, что позволило в течение новогодних праздников не применять отключения. Однако 5 января потребление возросло, поэтому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений.