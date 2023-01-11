Пока объемы небольшие и не могут полностью покрыть дефицит.

Украина начала импортировать электроэнергию из Европы. Пока объемы небольшие, их мало для покрытия дефицита. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время импорт небольшой, но он длится с 1 января. Более того, мы сделали возможность для предприятий закупать, и это будет соответственно влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках", – заявил он.

По словам министра, объемы импорта в будущем будут зависеть от хода восстановительных работ на поврежденных сетях и возможных новых ударов оккупантов по объектам энергетики.

Видео дня

Ситуация в энергетике Украины: последние новости

После нескольких серий массированных атак врага на энергетическую инфраструктуру Украины значительная часть электростанций и распределительных сетей получила повреждения.

В настоящее время в Украине продолжают применять графики отключения электроэнергии для удержания стабильности в системе.

Чтобы снизить объемы потребления электроэнергии, правительство запускает программу обмена старых электроламп на новые – более экономичные.

Вас также могут заинтересовать новости: