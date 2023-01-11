Вариант полного блэкаута специалисты считают скорее теоретическим, нежели реальным.

Полный блэкаут в Украине маловероятен. При пессимистическом сценарии Украина будет некоторое время жить с тем режимом отключений света, который был в ноябре-декабре.

Об этом заявил глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

По его словам, сценарий блэкаута является "более теоретическим", чем то, что энергетики считают действительно возможным пессимистическим вариантом развития событий.

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Так, при наиболее неблагоприятном исходе оккупанты своими обстрелами смогут нивелировать усилия энергетиков по восстановлению генерирующих мощностей. Это будет означать дальнейшие плановые и аварийные отключения электроснабжения. В худшем случае – с увеличением длительности отключений.

"Такой пессимистический сценарий предполагает, что мы будем жить в режиме ноября-декабря 2022 года. Мы точно переживем эту зиму. Он (сценарий – ред.) не смертелен, он некомфортен", – считает Кудрицкий.

Отключения света в Украине

Из-за систематических атак России на украинскую энергетику с начала этого года Украина начала импортировать электричество из-за рубежа. Однако импорт не покрывает потребности.

В КГГА отмечают, что сегодня столица готова к новым ударам россиян по энергетике, поскольку был учтен опыт блэкаута после предыдущих атак.

В то же время энергетики посетовали, что из-за похолодания в Украине выросло потребление электричества. Это приводит к новым аварийным отключениям.

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