Большая часть электричества идет на питание критической инфраструктуры, отметили в компании YASNO.

В Киеве ситуация с электроэнергией непростая - столица получает примерно 60% необходимого объема электричества.

Большую часть электроэнергии направляют на питание объектов критической инфраструктуры, а остальной объем распределяют среди обычных абонентов, написал гендиректор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

"...Из-за состояния сетей и генерации сейчас на Киев дают примерно 60% необходимых объемов. Из этого доступного объема примерно 40% идет на объекты критической инфраструктуры. Остаток ОСРы (операторы системы распределения - Ред.) распределят среди нас с вами", - отметил руководитель.

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Ситуация со светом в Украине - что надо знать

В Украине 9 января по состоянию на утро потребление электроэнергии возросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом.

Регионы получили лимиты потребления. Позже власти Киева сообщили, что в столице снова начали выключать электроснабжение. Также стало известно, что в городе возросло количество аварий на сетях.

Глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий согласно пессимистическому сценарию, в нашей стране некоторое время отключения света будут такими, как в ноябре-декабре.

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