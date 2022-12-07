Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что ракетный удар России по Украине 5 декабря 2022 года фактически отбросил украинскую энергосистему на неделю назад.
Как он отметил в Facebook, 6 декабря в Киеве доступная мощность была на уровне 62-67% от обычного потребления.
"В Киеве сегодня доступная мощность была на уровне 62-67% от обычного потребления. Фактически, последняя атака отбросила нас где-то на неделю назад. Но я надеюсь, что мы быстро вернемся к стабилизационным графикам", – отметил он.
По словам гендиректора компании-поставщика электроэнергии, ведется активная работа с ОСМД и ЖЭК жилых домов, которые присоединены к критической инфраструктуре.
"Уже по 474 домам есть решение – управляющие компании готовы в случае экстренных или стабилизационных отключений самостоятельно выключать. Я благодарен городским властям за такое непростое решение. Почему это важно – потому что в условиях значительных ограничений главная цель – предоставить электроэнергию именно критической инфраструктуре, а остальное распределить равномерно среди населения", – пояснил Коваленко.
Ситуация в украинской энергосистеме
По состоянию на вечер, 5 декабря, из-за массированной ракетной атаки России, в Украине больше всего отключений было в семи областях – Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской.
6 декабря 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что дефицит мощности в энергосистеме составляет 19% от прогнозного потребления. Он добавил, что отечественные энергетики обещают уже в ближайшие дни ликвидировать последствия российской атаки.
Министерство здравоохранения Украины рекомендовало больницам временно остановить плановые операции и госпитализации из-за отключений электроэнергии.
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