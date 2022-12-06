Сейчас дефицит мощности в энергосистеме составляет 19% от прогнозного потребления.

Отечественные энергетики обещают уже в ближайшие дни ликвидировать последствия осуществленного Россией 5 декабря ракетного удара по критической инфраструктуре Украины.

Как заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, энергетическая система осталась целостной и контролируемой.

"Вчера силы противовоздушной обороны сбили более 60 российских ракет. Это невероятный результат, благодаря которому было спасено много жизней, а наша энергетическая система осталась целостной и контролируемой диспетчерами "Укрэнерго". Несмотря на попадание в отдельные объекты энергетической инфраструктуры, энергетики обещают уже в ближайшие дни ликвидировать последствия вчерашних обстрелов", – сказал он.

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Также премьер отметил, что дефицит мощности в энергосистеме будет сохраняться и в дальнейшем.

"Сейчас он составляет 19% от прогнозного потребления. Всего за последние месяцы от массированных атак россиян получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей. На 70% из них "прилетало" по два и более раза. Вчера в одну из подстанций в Одесской области враг выпустил сразу 7 ракет. Поэтому в стране продолжают действовать графики отключений", – пояснил Шмыгаль.

Ракетный удар по Украине 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины.

Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет. Отмечается, что это уже восьмая масштабная атака с октября.

Как сообщил 6 декабря, министр энергетики Украины Герман Галущенко, во время вражеской массированной атаки 5 декабря российские ракеты попали как в объекты генерации, так и в подстанции. Самая сложная ситуация с энергоснабжением сейчас наблюдается в трех областях Украины – Киевской, Винницкой и Одесской.

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