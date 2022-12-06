Сергей Коваленко отметил, что операторы не могут предоставить информацию по каждому отдельному адресу.

Украинцев призвали не обрывать телефонную линию в колл-центрах, если света нет дома по шесть-семь часов. В таких ситуациях необходимо проверить, нет ли аварий.

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в эфире телемарафона призвал украинцев придерживаться следующего алгоритма:

Выяснить, не произошла ли авария на линии или в доме. Это можно сделать на сайте YASNO. Из-за отключений системы и непогоды возросли риски возникновения аварий. Если все же произошла авария, то стоит обратиться в ЖЭК или ОСМД. Если же аварии нет, то нужно свериться с графиком отключений. В случае, если электричества нет больше шесть-семь часов и действуют экстренные отключения, то нужно написать в личные сообщения в Facebook представителям энергосетей.

"Я очень не советую звонить на колл-центр YASNO или сетей, потому что когда у нас были экстренные отключения в первый день - в одну минуту 6-7 тысяч звонков идет. Но надо понимать, что коллеги в колл-центрах не знают информации, у них нет по каждому адресу данных. Поэтому, если 6-7 часов нет света и нет аварий - надо написать в личные сообщения свой адрес и коллеги примут заявку в работу", - подытожил Коваленко.

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Отключение света в Украине - что известно

Россияне выбрали в качестве целей для ракетных ударов объекты энергетической системы Украины. 5 декабря Москва устроила восьмой массированный удар по энергосистеме. При этом силы ПВО сбили 61 из более 70 вражеских ракет.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, после удара оккупантов самая сложная ситуация с энергоснабжением в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что энергетическая система осталась целостной и контролируемой. При этом он заверил, что энергетики обещают уже в ближайшие дни ликвидировать последствия атаки россиян.

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