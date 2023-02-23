Сообщается, что за последние сутки в результате постоянных вражеских обстрелов выросло количество обесточенных потребителей в Харьковской и Запорожской областях.

В четверг, 23 феварля, энергосистема будет работать без ограничений потребителей электроэнергии, несмотря на похолодание.

"Сегодня, несмотря на увеличение объемов потребления в связи с похолоданием, генерация имеет достаточно мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии, а также значительный резерв", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Минэнерго.

При этом за последние сутки в результате постоянных вражеских обстрелов выросло количество обесточенных потребителей в Харьковской и Запорожской областях.

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В то же время в Донецкой области восстановлено электроснабжение почти 18 тысяч абонентов.

Атаки РФ и массовые отключения света в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 10 февраля российские военные совершили 14-ю ракетную атаку на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. Также были повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали энергетики.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, с начала полномасштабного вторжения в результате ракетных и дроновых атак, а также оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.