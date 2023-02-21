Ухудшение погоды может привести к неисправностям в электросетях Киевщины и Одесской области.

В Киевской и Одесской областях вечером 21 февраля возможны аварийные отключения. Как сообщает пресс-служба ДТЭК, причиной этого стало ухудшение погодных условий.

"Сегодня на Киевщине прогнозируется дождь, а ночью мокрый снег с порывами ветра. Из-за этого могут падать деревья, что может привести к обрыву проводов", - говорится в заявлении ДТЭК.

На Киевщине уже применяют аварийные отключения света. Из-за этого без электроэнергии остались более семи тысяч потребителей. Больше всего не повезло жителям в Обуховском и Бучанском районах.

Видео дня

В Одесской области ситуация еще хуже-там без света в результате непогоды остались 24 населенных пункта и 17 тысяч семей. Больше всего пострадали Измаильский, Подольский и Центральный регионы.

"Из-за дождя и сильного ветра в Одесской области могут падать деревья, что приводит к обрыву проводов. 44 аварийные бригады ДТЭК работают над ликвидацией последствий ухудшения погоды", - сообщает энергокомпания.

В ДТЭК также отмечают, что при обнаружении поврежденных сетей к ним ни в коем случае не нужно приближаться. Вместо этого стоит обратиться в компанию на странице в Facebook или воспользоваться колл-центром.

Ситуация с электроэнергией в Украине: что известно

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С тех пор по всей стране началось аварийное отключение электроснабжения. 10 февраля российские оккупанты совершили 14-ю ракетную атаку по объектам инфраструктуры Украины.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в результате ракетных и дроновых атак, а также из-за оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

Недавно в Украине из-за плохой погоды тысячи абонентов остались без света.

Как заявили 21 февраля в Укрэнерго, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется.

Вас также могут заинтересовать новости: