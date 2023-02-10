После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию ее последствий.

Вследствие сегодняшних утренних атак России повреждены четыре теплоэлектростанции компании "ДТЭК Энерго", пострадали энергетики.

Как сообщает пресс-служба ДТЭК, по предварительной информации, из-за атаки двое работников станций получили ранения. Им оперативно оказали медицинскую помощь.

"В результате обстрела серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию ее последствий", - добавили в пресс-службе.

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Российская атака на Украину 10 февраля

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 10 февраля, российские военные начали уже 14-ю ракетную атаку на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

В частности, рано утром в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога. Сообщалось о взрывы в Харькове, Днепре и Запорожье. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что по городу была осуществлена крупнейшая с начала полномасштабного вторжения атака. За час в Запорожье зафиксировано 17 вражеских прилетов. Россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в 4:00 утра были нанесены удары по городу, враг целился в объекты критической инфраструктуры. Около 10 часов утра РФ нанесла еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. В результате этих преступных действий россиян в Харькове около 150 тысяч абонентов остаются без электроэнергии.

По данным Министерства энергетики Украины, во время сегодняшнего массированного удара оккупанты попали в объекты тепловой, гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах применены аварийные отключения. В "Укрэнерго" заявили, что российские захватчики попали в несколько объектов высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах.

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