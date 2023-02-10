Россияне выпустили 71 крылатую ракету (Х-101/Х-555 - 43, "Калибр" - 28), а также до 35 ракет С-300.

Украинские защитники уничтожили 61 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе.

Как сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, 10 февраля РФ нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

"С воздуха враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, которые выпускали ракеты Х-101 и Х-555 с районов Каспийского моря и Волгодонска. С кораблей в Черном море - крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Как уточнил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля РФ выпустила 71 крылатую ракету (Х-101/Х-555 - 43, "Калибр" - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.

Залужный добавил, что удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из районов Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмака.

Кроме этого, россияне применили семь ударных БПЛА типа Shahed.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 61 крылатая ракета врага и 5 дронов-камикадзе Shahed-136/131, о которых сообщали ранее", - рассказали в Воздушных силах.

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