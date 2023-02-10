Есть повреждения высоковольтной инфраструктуры и генерации в западных, центральных и восточных областях, сообщил премьер.

Во время утренней атаки 10 февраля Россия выпустила по Украине более полсотни крылатых ракет, большинство из которых сбили силы противовоздушной обороны (ПВО).

"Враг бросает все силы, чтобы нанести как можно больше вреда энергетике. Есть повреждения высоковольтной инфраструктуры и генерации в западных, центральных и восточных областях, из-за чего могут наблюдаться перебои с электроснабжением", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ракетный удар России 10 февраля - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 10 февраля во время массированного ракетного обстрела российскими террористами территории Украины над Киевом сбили 10 ракет, а над Одесской областью - 13. Также в Хмельницкой области сбито одну крылатую ракету и беспилотник Shahed, а над Криворожским районом Днепропетровской области - четыре крылатые ракеты.

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Во время массированного удара россияне попали в объекты тепловой, гидрогенерации и трансформаторы в шести областях.

Во многих регионах применены аварийные отключения - самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

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