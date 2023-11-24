При текущих условиях Украина способна обеспечить своих граждан электричеством, подчеркнула заместитель министра энергетики.

В Украине могут начать отключать электроэнергию потребителям в случае серьезных повреждений объектов энергосистемы в результате российских обстрелов. Еще одной причиной может стать ухудшение погодных условий – налипание снега или сильный ветер.

Об этом сообщила в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук. При этом она подчеркнула, что похолодание к отключениям не приведет, хотя и станет причиной дополнительной нагрузки на сеть. По словам чиновницы, энергетики готовились к такому сценарию.

При текущих условиях Украина способна обеспечить своих граждан электричеством, добавила Гринчук – даже в условиях выхода определенных мощностей в ремонт. Она отметила, что "даже сейчас, когда в аварийный ремонт вышли 7 энергоблоков, 4 из них вернулись в систему через 6-7 часов".

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"Мы прогнозировали снижение температуры. И с той ситуацией, которая есть сейчас, мы не планируем графики отключений, особенно для бытовых потребителей", – пояснила заместитель министра.

Гринчук напомнила, что энергоблоки выходили в аварийные ремонты и до того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. В то же время неисправности, вызванные погодными условиями, являются стандартными и быстро устраняются.

"На сегодня ситуация контролируемая. И если не будет значительных обстрелов или повреждений, из-за погодных условий – налипания снега или ветра – мы не планируем вводить графики отключений", – резюмировала чиновница.

Отключение света в Украине: последние новости

22 ноября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в Украине могут ввести графики отключения света на 1-2 часа. По его словам, это может произойти если не удастся компенсировать дефицит электроэнергии при низких температурах. Все будет зависеть от среднесуточной температуры.

Из-за похолодания в Украине продолжает расти потребление электроэнергии. В "Укрэнерго" сообщили, что в системе обнаружен дефицит. Из-за этого Украине пришлось запросить аварийную помощь от операторов систем передач Румынии, Словакии и Польши.

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