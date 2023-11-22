Все будет зависеть от среднесуточной температуры.

В Украине могут ввести графики отключений света на 1-2 часа. Это может произойти, если не удастся компенсировать дефицит электроэнергии при низких температурах.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Киев" директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, все будет зависеть от среднесуточной температуры.

"Очень много есть расчетов, очень много разных сценариев, как могут развиваться события. Но я думаю, что при среднесуточной температуре где-то -8 – -10°C, к сожалению, придется применять графики. К этому украинцам надо быть готовыми, хотя мне кажется, в моем информационном пузыре большая часть людей понимала это еще до наступления зимы и соответственно готовилась", – пояснил эксперт.

Ситуация в энергосистеме Украины: важные новости

22 ноября НЭК "Укрэнерго" сообщило, что 22 ноября, в украинской энергосистеме выявлен дефицит электроэнергии. Там прогнозировали, что к вечеру он увеличится.

Рост дефицита электроэнергии в компании связывают с несколькими факторами: увеличение потребления из-за похолодания, повышенная аварийность блоков электростанций и недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС.

Ранее Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщило, что энергетика страны получила три уровня защиты от ракет и дронов, которые запускает Россия. В частности, было проведено сооружение габионов и биг-бегов. Кроме того, вокруг таких объектов строятся бетонные конструкции.

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