Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию.

В Украине продолжает расти потребление электроэнергии, в энергосистеме выявлен дефицит. Несмотря на это, сейчас отключений потребителей не прогнозируется.

На странице "Укрэнерго" в социальной сети Facebook сообщается, что вчера из-за похолодания увеличилось потребление, что повлекло дополнительную нагрузку на электростанции и остановку и выход в аварийный ремонт нескольких блоков. Украине пришлось запросить аварийную помощь от операторов систем передач Румынии, Словакии и Польши.

"Призываем украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", - призвали энергетики.

Видео дня

Отмечается, что потребление электроэнергии продолжает расти. Вечерний максимум потребления электроэнергии 22 ноября был на 4% выше, чем 21.

Состояние энергосистемы Украины

Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что российские захватнические войска не прекращают наносить удары по энергетике. По его мнению, ожидать повтора массированных атак по критической инфраструктуре стоит после значительного похолодания.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в Украине могут ввести графики отключений света на 1-2 часа, если проблему дефицита в энергосистеме не удастся решить.

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