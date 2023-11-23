В столице Украины по состоянию на 16:07 был снегопад.

Из-за непогоды в Киеве и области возможны аварийные отключения электроэнергии. Об этом в четверг, 23 ноября, предупредили в ДТЭК. "В Киеве до конца дня сегодня и завтра синоптики прогнозируют мокрый снег, с переходом в дождь и порывы ветра до 20 м/с. Это может привести к сбоям в сетях. Наши специалисты в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия непогоды", - говорится в сообщении компании.

В ДТЭК напомнили, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов, поэтому советуют не приближаться к линиям электропередачи.

Отмечается, что узнать о причинах отключения света и сроках его восстановления можно через чат-бот в Viber и Telegram. Сообщать же об отсутствии света компания призывает через дистанционные сервисы: официальный сайт компании, личные сообщения на официальной странице компании в Facebook и через колл-центр.

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Стоит отметить, что в Киеве по состоянию на 16:07 шел сильный снег.

Отключение света в Украине - сегодня это стоит знать

22 ноября НЭК "Укрэнерго" сообщило, что в украинской энергосистеме выявлен дефицит электроэнергии. Среди причин - увеличение потребления из-за похолодания, повышенная аварийность блоков электростанций и недостаточный объем импорта электроэнергии из ЕС. Сообщалось, что Украине пришлось запросить аварийную помощь от операторов систем передач Румынии, Словакии и Польши.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что в Украине могут ввести графики отключений света на 1-2 часа, если не удастся компенсировать дефицит электроэнергии при низких температурах.

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