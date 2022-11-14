На их территории применяются плановые и аварийные отключения.

На прошлой неделе российские оккупанты серьезно повредили один из ключевых объектов "Укрэнерго".

Это повлияло на питание Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областей, сообщил председатель правления Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

Сейчас ситуация в этих регионах остается сложной, поэтому там применяются плановые и аварийные отключения.

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"Киевский и Харьковский энергоузел - это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится. Но сеть в этих областях понесла очень тяжелые повреждения и она постепенно восстанавливается силами Укрэнерго и других энергетических компаний. Таким масштабным повреждениям, которые с 10 октября получила украинская энергетика, не подвергалась ни одна энергосистема. Поэтому говорить об их полном устранении пока не приходится", - пояснил он.

Плановые отключения будут продолжаться, пока специалисты будут восстанавливать возможность передачи электроэнергии из других регионов.

Отключение света в Украине

Как известно, в октябре Россия неоднократно проводила массированные ракетные атаки по энергетической инфраструктуре Украины.

По оценкам экспертов, в результате ударов уже разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

20 октября в Украине ввели ограничения на поставку электроэнергии. Кроме того, украинцев постоянно призывают уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление объектов энергетики понадобится минимум 7,5 миллиарда гривен.

В Министерстве экономики считают, что из-за отключения света ВВП Украины может упасть ниже прогнозируемого уровня.

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