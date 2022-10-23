Почти 90% вероятности того, что жителям области следует готовиться к отключению электричества в постоянном графике.

Председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил, рассматривают ли потребность в веерных отключениях электроэнергии в области.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о том, существует ли сейчас потребность в веерных отключениях в Хмельницкой области и следует ли жителям области готовиться к отключению электроэнергии в постоянном графике.

"По такой потребности завтра утром уже смогу точно сказать. Но я думаю, что все же, мы к этому будем приходить, чтобы частично отключать в одном городе на несколько часов и переключать на другой. В результате ракетных обстрелов мы не понимаем, где именно пострадала наша критическая инфраструктура и в зависимости от того, как мы что-то открываем, видим, где надо что-то перекрыть. Точный график на сегодняшний день нельзя сделать, пока мы всю энергосистему не увидим, где есть проблематика. Но к тому, что мы должны немного подождать и что будут отключения, то я почти на 90% уверен ",- акцентировал Гамалий.

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Он уточнил данные по оперативной ситуации с восстановлением электроснабжения в Хмельницкой области после массированного ракетного удара оккупантов 22 октября.

"Электроэнергия действительно подана "Укрэнерго", со своей стороны компания сделала работу. Но дальше все тоже надо разбросать по всем потребителям, и не везде мы можем это сделать. В результате террористических российских ракетных обстрелов есть и на внутренних сетях проблемы. По Хмельницкому району это практически 2 тыс. потребителей, которые не подключены еще, но работа продолжается. Надеемся, что к концу этого дня мы подключим всех. Большая проблема в Шепетовском районе, но там запитана вся критическая инфраструктура. По городу Нетишин сейчас как раз начинают подключать некоторые улицы и будем надеяться, что в ближайшее время восстановим полностью. Пока восстановлена критическая инфраструктура, водоснабжение, водоотводы. Также везде, где это возможно, работают генераторы",- проинформировал Гамалий.

Глава Хмельницкой ОВА напомнил, что Хмельнитчина на прошлой неделе была среди тех областей, которые больше всего сократили потребление электроэнергии.

"Мы были в лидерах на прошлой неделе среди тех областей, где было уменьшено электропотребление - уменьшилось до 20%. Сейчас, когда мы все восстановим, будет понятно насколько нам еще надо будет уменьшить",- подчеркнул Гамалий.

Ракетные удары по Хмельницкой области 22 октября

Как сообщал УНИАН, сегодня 23 октября компания "Укрэнерго" сообщила, что было восстановлено питание Хмельницкой области после массированного ракетного удара оккупантов 22 октября. Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения Ривненской, Черкасской областей и на Волыни.

22 октября утром российские захватчики массово ударили ракетами по территории Украины. В Хмельницкой области два района остались без света в результате вражеских "прилетов".

В "Укрэнерго" заявили, что оккупанты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

Ииз-за очередной атаки оккупантов на инфраструктуру Украины от электроснабжения было отключено почти 1,5 млн абонентов в семи областях.

Украинцев призвали с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией.

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