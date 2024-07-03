Проблема наиболее угрожающая для жителей этажей выше 9-го.

Из-за отключения электроэнергии обеспечить отоплением жилые высотки будет проблемой.

Об этом глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сказал в эфире Киев24, предупреждая, что наряду с вопросом производства тепла возникает и другой.

"Первый вопрос, откуда оно будет генерироваться. А второй вопрос: как поднимать на многоэтажную застройку это отопление. До 9-го этажа - это давление, которое может выдать теплостанция. Например, Киевская ТЭЦ-5 может дать давление. По другим (этажам) - вопрос. Я живу в 24-этажном доме, здесь будет тяжелая ситуация, если не обеспечить насосную группу дополнительными генераторами", - прокомментировал Игнатьев.

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По его словам, не исключено, что все это приведет к панике на рынке не только генераторов, но и на горюче-смазочные материалы.

"Поскольку вы понимаете, какой объем топлива необходим для того, чтобы обеспечить генераторы и выдачу электроэнергии по домам", - заметил Игнатьев.

Отключение света - что будет с отопительным сезоном

Украина готовится к следующему отопительному сезону в условиях практически уничтоженной российскими ударами энергогенерирующей системы.

Этой зимой дефицит электроэнергии в Украине может составлять до 35%, сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. Он отметил, что стоит готовиться к тому, что свет может быть около шесть-семь часов в день.

Известно, что в июне Президент Владимир Зеленский провел отдельное заседание Ставки Главнокомандующего, которое было посвящено единой теме - энергетической безопасности. По результатам заседания глава государства дал ряд поручений по энергетическому обеспечению людей и следующему отопительному сезону. Среди них, в частности, поручение правительству немедленно представить программу для стимулирования в Украине установления солнечной генерации и накопителей энергии.

Также обсуждался план достройки всех защитных сооружений для энергетики. По словам Зеленского, государство будет стимулировать строительство новых балансировочных и маневровых мощностей для энергетики.

Президент поручил обеспечить все общественные и административные объекты в стране, все объекты критической инфраструктуры альтернативными источниками энергообеспечения.

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