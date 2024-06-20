Она была посвящена только энергетической безопасности.

Президент Владимир Зеленский дал ряд поручений по энергетическому обеспечению людей и следующему отопительному сезону.

Об этом шла речь в вечернем обращении Зеленского к украинцам. Сегодня Ставка была посвящена единственной теме - энергетической безопасности. Президент заслушал доклады чиновников и руководителей энергокомпаний, военных и руководителей сектора безопасности. По его словам, по результатам заседания есть конкретные решения.

"Абсолютно конкретная задача - максимально поддержать людей, общины, и сделать все, чтобы российские террористы не достигли своих целей. Жизнь Украины должна сохраниться, и это касается, в частности, энергетического обеспечения", - отметил глава государства.

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Как сообщил Зеленский, правительству поручено немедленно представить программу для стимулирования в Украине установления солнечной генерации и накопителей энергии. Он отметил, что программа должна быть максимально благоприятной, "чтобы это был по легкости аналог программы "5-7-9", но процент - ноль годовых в гривне для граждан".

Также обсужден четкий план достройки всех защитных сооружений для энергетики, по каждому такому объекту есть четкий срок завершения работ. "Надо ускоряться исполнителям на каждом уровне", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент поручил обеспечить все общественные и административные объекты в стране, все объекты критической инфраструктуры альтернативными источниками энергообеспечения.

"Ради этого правительство, областные и местные администрации, энергокомпании и каждый, кто должен быть привлечен, должны работать вместе и так, чтобы Украина вошла в отопительный сезон подготовленной на уровне каждой громады и всего нашего государства", - подчеркнул президент.

Он заверил, что государство будет и в дальнейшем работать для создания новой энергогенерации, новых децентрализованных энергетических мощностей. Для этого должны быть утверждены конкретные проекты и представлены сроки выполнения по каждому из них.

Кроме того, по словам Зеленского, государство будет стимулировать строительство новых балансировочных и маневровых мощностей для энергетики.

"Конечно, были доклады и поручения сегодня на Ставке по компоненту безопасности, а именно - защиты объектов энергетики от российских ударов и диверсионной деятельности. По этому тоже есть четкая работа. Благодарен всем в Силах обороны, в разведке и Силах безопасности, кто защищает нашу инфраструктуру и не дает оккупанту ослабить Украину", - резюмировал глава государства.

В каком состоянии энергосистема

Ранее в Министерстве энергетики заявляли, что сейчас в стране худшая ситуация за все время полномасштабной войны. Министр Герман Галущенко уверен, что оккупанты хотят добиться полного блэкаута.

Больше всего от российских обстрелов пострадали объекты тепловой и гидрогенерации, также значительные повреждения получили объекты системы передачи.

В Центре исследований энергетики считают, что ситуация будет сложной летом и в холодное время года.

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