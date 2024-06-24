Ранее в Киеве из-за большого количества критической инфраструктуры обычным бытовым потребителям оставалось меньше электрической энергии.

Система перераспределения в Украине лимитов электроэнергии для потребителей отрабатывалась в течение последних нескольких недель. Об этом УНИАН сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Эта система уже отрабатывалась в течение последних нескольких недель. А 28 июня является предельным сроком введения соответствующих изменений. Но уже после принятия решения Кабмином эти изменения были введены операторами системы передачи и системы распределения. Поэтому ни сегодня, ни завтра новых изменений не произойдет. Потому что эти изменения уже произошли", - сказал он.

По его словам, постановление Кабмина меняет распределение потребителей по регионам не только в зависимости от количества потребителей в том или ином регионе, но и от их категории. Ранее, когда лимиты перераспределялись исключительно по количеству потребителей, в регионах, в которых имелось большое количество критической инфраструктуры, обычные потребители получали меньше электрической энергии.

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"То есть в Киеве выделялась квота, лимит, но поскольку защищенных потребителей было много, то обычным бытовым потребителям оставалось меньше электрической энергии", - рассказал эксперт.

Он также пояснил, что защищенными потребителями являются критическая инфраструктура, органы исполнительной власти, различные учреждения и организации. То есть органы, функционирование которых имеет большое значение для обеспечения жизнедеятельности всего государства.

"Если в Киеве такая доля значительно больше, потому что работают правительственные структуры и все что с этим связано. То в каком-то регионе бытовым потребителям и субъектам хозяйствования оставалось больше электрической энергии и у них меньше были перерывы в энергоснабжении. Так вот сейчас выделены защищенные потребители. На них отдельно выделяется электрическая энергия, а на всех остальных отдельно. Поэтому это позволяет более равномерно распределять электрическую энергию по потребителям и избегать ситуации, когда, например, киевляне становились заложниками наличия в Киеве большого количества правительственных учреждений", - добавил Рябцев.

Перераспределение потребления электроэнергии

10 июня 2024 года советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко сообщил, что в Украине с 24 июня установят равномерные лимиты потребления между областями. Так, для регионов будут распределять объемы потребления уже после учета критической инфраструктуры.

"Мы из доступной электроэнергии по Украине будем вычитать объем электричества, которое нужно для объектов критической инфраструктуры, и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет доводиться лимит для каждой области", - отметил Бойко.

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