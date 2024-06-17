Если генерация и возможности по импорту останутся на том же уровне, как сейчас, то дефицит будет достигать под 35%.

Этой зимой дефицит электроэнергии в Украине может составить до 35%. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. Стоит готовиться к тому, что свет может быть около шести-семи часов в день.

"Очень трудно прогнозировать зиму, потому что сейчас лето и непонятно, с какой генерацией мы выйдем на отопительный сезон. Мы точно знаем, что зимний пик достаточно большой. Если генерация плюс возможности по импорту останутся на том же уровне, как есть, то дефицит будет достигать под 35%. Если потом отнять критическую инфраструктуру, если потом все сделать, то мы можем действительно сидеть 6-7 часов со светом. Но это надо уже в августе обсуждать, потому что будет понятно, какие у нас возможности по импорту и сколько мы успеем восстановить генерации", – подчеркнул он в эфире марафона.

По его словам, надо готовиться к такому развитию событий. Помочь могут "альтернативные варианты", начиная от батарей, батареек разного формата, и заканчивая генерацией, которая может быть.

Видео дня

"Если есть возможность – солнечные панели, инверторы, батареи, генераторы и так далее", – пояснил Коваленко.

Ситуация в энергосистеме Украины

Россия разрушила столько электростанций в Украине, что половина производства электроэнергии вышла из строя. Как рассказал Дмитрий Сахарук из украинской энергетической компании ДТЭК, недостаточно просто восстановить разрушенные мощности, также нужна надежная защита. Кроме того, необходимо увеличить импорт электроэнергии из Европы.

Тем временем украинское правительство работает над существенным сокращением перечня потребителей с гарантированным электрообеспечением. Советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко заявил, что такое решение позволит еще более равномерно распределять лимиты электрической энергии.

Вас также могут заинтересовать новости: