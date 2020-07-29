Кабмин утвердил стратегический план развития госпредприятия «Оператор рынка»

Среди ключевых направлений работы компании - объединение украинского рынка электроэнергии с европейским рынком

Правительство Украины приняло ряд постановлений об утверждении инвестиционного и стратегического плана развития госпредприятия «Оператор рынка» на рынке электроэнергии на 2020-2024 годы.

Соответствующие постановления были приняты на заседании правительства.

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Планы

«Оператор рынка» - это то предприятие, где открыто покупается и продается электроэнергия. Важно, что в этих планах мы определяем европейский вектор развития. Среди ключевых направлений работы - объединение украинского рынка электроэнергии с европейским рынком», - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

Он отметил, что данный план предусматривает сначала интеграцию с ближайшими странами: Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния. Затем Украина сможет присоединиться к европейскому рынку.

Государственное предприятие «Оператор рынка» образовано 18 июня 2019 года в соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии».

Предприятие отвечает за организацию купли-продажи электрической энергии на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке, помогает обеспечить баланс между спросом и предложением на рынке электрической энергии.

Обвал цены

По данным "Оператора рынка", средневзвешенная цена электроэнергии в марте 2020 года на рынке "на сутки вперед" составила 1 391,23 гривни за МВт-ч. Это на 9,42% больше, чем было в феврале.

В торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию по сравнению с февралем в марте увеличилась на 11,24% и составила 1 370,54 гривни за МВт-ч. В Бурштынском энергоострове цена уменьшилась на 5,44%, если сравнивать с прошлым месяцем, и составила 1 587,41 гривни за МВт-ч.

13 апреля 2020 года цены на электроэнергию на европейских рынках в некоторых странах упали до отрицательных значений. Минимальная цена на "рынке на сутки вперед" в европейском регионе составила -17,9 евро за МВт-ч, а максимальная 5,86 евро за МВт-ч. Средневзвешенная стоимость электроэнергии составила 2,06 евро за МВт-ч.

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