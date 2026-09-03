Австралия движется быстрее других континентов: ученые объяснили, куда она направляется

Из-за этого стране даже пришлось обновлять систему координат.

Австралия не закреплена на месте под своими картами. Если измерять относительно глобальной системы отсчета, континент и несущая его тектоническая плита движутся на север-северо-восток примерно на семь сантиметров в год.

Этого достаточно, чтобы назвать Австралию самым быстро движущимся континентальным массивом суши на Земле, пишет Science Blog.

Семь сантиметров звучат незначительно, пока их не сравнить с другим медленным процессом: ногти на пальцах растут в среднем на 3,47 миллиметра в месяц, или около 4,2 сантиметра в год. То есть австралийская плита движется примерно в 1,7 раза быстрее. Оба процесса незаметны в моменте и становятся очевидны только со временем.

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Как измеряют такое медленное движение

Тектонические плиты движутся с разной скоростью – от менее сантиметра в год до более 10 сантиметров у отдельных океанических плит. Австралия выделяется именно как самый быстрый континентальный массив, а не самый быстрый участок литосферы вообще.

Согласно недавнему сейсмическому исследованию, движение составляет около семи сантиметров в год на север-северо-восток.

Постоянные спутниковые станции по всей Австралии годами фиксируют своё положение. Отдельное измерение содержит погрешность, но тысячи наблюдений выявляют чёткую закономерность: станции во внутренней части континента движутся вместе в одном направлении, а более мелкие колебания – от землетрясений, оседания почвы или сезонных изменений уровня грунтовых вод – можно отделить от этого общего тектонического движения.

Координатам пришлось "догонять" континент

Это не просто научный факт. Прежняя система координат Австралии закрепляла местоположения по состоянию на начало 1994 года, но земля продолжала двигаться.

К 2020 году разница между старыми координатами и современной системой отсчёта выросла до 1,8 метра – это стало важно для строительства, точного земледелия и любых систем на основе спутниковой навигации.

В ответ Австралия ввела новую систему GDA2020, привязанную к положению континента на начало 2020 года, а также разработала систему отсчёта, учитывающую дальнейшее движение плиты.

Столкновение с Юго-Восточной Азией уже идёт

Австралийская плита – это не только сам континент, но и окружающая океаническая литосфера.

Северные и восточные окраины плиты – сложная зона: у Яванского жёлоба океаническая кора Австралии уходит под регион Сунда, у Тимора и дуги Банда континентальный материал уже достиг границы, а в Новой Гвинее континентальная литосфера сталкивается с мозаикой мелких плит.

Это уже вызывает землетрясения, поднятие гор и вулканическую активность в регионе – то есть столкновение с Юго-Восточной Азией не гипотеза, а идущий процесс.

Куда движется Австралия дальше

Австралия и Антарктида когда-то были единым целым в составе Гондваны, но разделились, и около 45 миллионов лет назад движение Австралии на север ускорилось. Однако нынешнюю скорость нельзя просто продлить на сотни миллионов лет вперёд – движение плит меняется по мере столкновений континентов и появления новых зон субдукции.

Согласно исследованию 2022 года, опубликованному в National Science Review, через 200–300 миллионов лет часть континентов может собраться в новый суперконтинент, который называют Амазией – в этом сценарии Тихий океан закрывается, а Австралия оказывается частью растущего азиатского массива суши.

Однако это не единственная гипотеза: другие модели предполагают закрытие Атлантики или иные конфигурации будущих континентов, известные как Пангея Проксима, Новопангея или Аурика.

Такие модели на сотни миллионов лет вперёд – не прогнозы, а лишь физически обоснованные сценарии, показывающие, как могли бы происходить подобные процессы. Уверенно можно сказать одно: тектоника плит продолжает действовать, а нынешнее расположение континентов не останется неизменным навсегда.

При скорости в семь сантиметров в год континент проходит 700 километров за десять миллионов лет – так незаметное движение со временем меняет облик планеты.

Ранее УНИАН сообщал, что Эль-Ниньо не был настолько сильным по меньшей мере 1000 лет.

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