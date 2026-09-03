РФ уничтожила депо и отделение 'Новой почты' в Днепре: есть жертвы

Один сотрудник компании погиб, еще пятеро получили осколочные ранения.

Вражеская ракета-дрон "Бандероль" уничтожила депо и отделение "Новой почты" в Днепре. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно обнародованной информации, в результате атаки погиб один сотрудник, еще пятеро получили осколочные ранения различной степени тяжести.

"Они получают необходимую медицинскую помощь и находятся в сознании", – отметили в пресс-службе и добавили, что ликвидация последствий удара продолжается.

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В компании заявили, что подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время.

Там также сообщили, что для минимизации возможных задержек в доставке уже запущена резервная логистическая схема.

Другие удары по объектам "Новой почты"

31 августа российская оккупационная армия нанесла удар с помощью дронов по инновационному терминалу "Новой почты" в Одессе. В результате попадания была уничтожена ключевая сортировочная линия.

В компании подчеркнули, что это было оборудование европейского стандарта, которое восстановлению не подлежит.

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