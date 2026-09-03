РФ уничтожила депо и отделение 'Новой почты' в Днепре: есть жертвы

Вражеская ракета-дрон "Бандероль" уничтожила депо и отделение "Новой почты" в Днепре. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Согласно обнародованной информации, в результате атаки погиб один сотрудник, еще пятеро получили осколочные ранения различной степени тяжести.
"Они получают необходимую медицинскую помощь и находятся в сознании", – отметили в пресс-службе и добавили, что ликвидация последствий удара продолжается.
В компании заявили, что подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время.
Там также сообщили, что для минимизации возможных задержек в доставке уже запущена резервная логистическая схема.
Другие удары по объектам "Новой почты"
31 августа российская оккупационная армия нанесла удар с помощью дронов по инновационному терминалу "Новой почты" в Одессе. В результате попадания была уничтожена ключевая сортировочная линия.
В компании подчеркнули, что это было оборудование европейского стандарта, которое восстановлению не подлежит.