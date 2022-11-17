В МИД Украины подчеркнули, что российскую агрессию можно остановить только системами противовоздушной обороны, танками и реактивными системами залпового огня.

В Министерстве иностранных дел Украины приравняли Российскую Федерацию к террористам "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об обстрелах объектов украинской инфраструктуры.

Об этом спикер МИД Олег Николенко написал в Facebook, комментируя заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который сказал, что "Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам".

"Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", - заявил Николенко.

Дипломат отметил, что Россия действует как государство-террорист.

"Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО", - подчеркнул представитель МИД.

Российские ракетные удары по Украине

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в Офисе генпрокурора заявили, что Россия с начала полномасштабного вторжения осуществила на энергосистему Украины 126 атак. 92 атаки были совершены в октябре и ноябре.

В частности, 15 ноября российские войска осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили по Украине 96 ракет, 73 из них сбила ПВО. Также было сбито 10 дронов Shahed.

Из-за массированной ракетной атаки было поражено около 15 энергетических объектов в различных областях.

Сегодня, 17 ноября, РФ нанесла ракетные удары по объектам инфраструктуры в Одесской и Харьковской областях.

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