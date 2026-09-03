Чернобыльскую зону захватывает чужеродное растение: противостоять ему могут одичавшие коровы

Канадский золотушник лишает животных качественного корма и способствует возникновению пожаров.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике значительно распространилось чужеродное растение, которое вместе с местным куничником может привести к опустошению уникальной зоны и масштабным пожарам.

Так, по словам специалиста Сергея Жилы, в 2026 году в западной части заповедника зафиксировано массовое распространение золотушника канадского (Solidago canadensis).

"Этот чужеродный вид считается успешным растением-захватчиком и трансформером, способным изменять естественные растительные сообщества, влиять на видовой состав и структуру местообитаний, а также вызывать каскадные изменения в экосистемах", – объясняет Жила.

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Для заповедника, поясняет он, ситуация осложняется тем, что одновременно происходит стремительное разрастание агрессивного местного злака – куничника наземного (Calamagrostis epigejos). Таким образом, на значительных площадях могут одновременно действовать два разных, но похожих по последствиям фактора трансформации растительности – инвазия чужеродного золотушника и экспансия куничника. Такое сочетание способно создавать своеобразный "эффект домино", когда изменения растительного покрова постепенно сказываются на видовом составе злаков и разнотравья, почвах, мхах, насекомых, кормовой базе крупных травоядных и пожарной ситуации.

Самая большая проблема заключается в том, что куничник и золотушник способны формировать так называемую "зеленую пустыню" – территории с большим количеством растительной массы, но низкой кормовой ценностью для диких копытных, объясняет специалист. Ведь золотушник содержит горькие дубильные вещества и практически не поедается копытными. А молодой куничник, особенно ранней весной, еще может в ограниченном объеме использоваться травоядными, однако очень быстро грубеет. Летом и осенью его жесткие листья содержат много кремния, становятся малопригодными для переваривания и даже могут травмировать ротовую полость животных.

"В результате территория может оставаться густо заросшей, но в то же время терять значительную часть качественного корма", – подчеркивает Жила.

Более того, по его словам, распространение этих растений создает дополнительную пожарную угрозу. Ведь вместе они образуют большое количество растительной массы, которая осенью высыхает и ложится на землю плотным слоем. Такой настил препятствует прорастанию и развитию мягких, питательных луговых злаков и разнотравья, которые являются важной составляющей кормовой базы животных. Одновременно снижается интенсивность поедания травы и накапливается сухая растительная масса.

Таким образом, может формироваться замкнутый круг: распространение куничника и золотушника приводит к уменьшению количества качественных кормов – к накоплению сухой растительности, а накопление сухой массы – к повышению пожарной опасности. Пожары, в свою очередь, могут создавать новые открытые участки, пригодные для дальнейшего распространения этих растений.

Очаги золотушника выявляются преимущественно на открытых и нарушенных территориях – перелогах, бывших сельскохозяйственных полях, пастбищах, одноукосных сенокосах, сгоревших участках, отдельных участках поймы реки Уж вблизи Полесского, а также вдоль линий электропередач. Золотушник не заселяет густые леса, болота и сухие малоплодородные пески. Особое внимание привлекает его появление на выжженных участках, ведь в Чернобыльском заповеднике после масштабных пожаров остаются значительные площади открытых территорий, где естественный растительный покров претерпевает существенные изменения, отмечает специалист.

Он добавляет, что после эвакуации населения в зоне отчуждения тысячи гектаров плодородных сельскохозяйственных угодий, пастбищ и сенокосов остались без традиционного хозяйственного использования. Часть бывших лугов не сохранилась или не восстановилась, а на открытых территориях начали активно развиваться процессы изменения растительного покрова. Одновременно в заповеднике происходит динамический естественный процесс облесения и обезлесения: древесная растительность постепенно занимает открытые пространства, тогда как пожары и крупные травоядные сдерживают этот процесс. Именно светолюбивые виды, такие как куничник и золотушник, получают преимущество на открытых участках.

"Показательно, что в местах, где на Полесье сохраняется интенсивный выпас или регулярно проводится сенокошение, эти растения, как правило, не становятся доминантами. Когда же достаточного выпаса нет, а пожары регулярно открывают новые территории, условия для их распространения становятся более благоприятными", – подчеркнул Жила.

Война как дополнительный фактор

Война создала дополнительный фактор распространения золотушника. Интенсивное движение военной техники и транспорта, проведение инженерных работ, обустройство оборонительных линий и фортификационных сооружений способствуют нарушению почвенного покрова и формированию новых открытых участков. Такие территории потенциально могут становиться коридорами для расселения чужеродных растений.

Как объясняет Жила, на данный момент сложно определить реальные масштабы распространения золотушника. Регион, где обнаружены значительные очаги этой инвазии, является удаленным и труднодоступным для регулярного посещения учеными.

По мнению исследователя, именно поэтому необходимы детальные обследования, картирование распространения и регулярный мониторинг. Важно также установить, присутствует ли на территории заповедника не только золотушник канадский, но и золотушник поздний, или гигантский (Solidago gigantea). Необходимо определить современные границы распространения этих видов, площади крупнейших очагов, темпы их распространения, связь с пожарами, бывшими сельскохозяйственными угодьями, транспортными и военными путями, а также оценить влияние зарослей на луговую растительность и кормовую базу.

Жила добавляет, что на данный момент комплексных исследований одновременного воздействия этих двух растений именно на экосистемы Чернобыльского заповедника практически нет. Уникальность ситуации заключается в масштабах территории, отсутствии постоянных человеческих поселений и традиционного сельскохозяйственного использования, большом количестве заброшенных угодий, естественном залесении, регулярных пожарах, значительной численности диких копытных и современной военной нагрузке.

Есть ли противодействие

По словам исследователя, полностью остановить естественную экспансию этих растений будет сложно, однако природные процессы и целенаправленные меры могут существенно влиять на развитие зарослей. В частности, речь идет о крупных травоядных – увеличение их численности, а особенно возможная реинтродукция зубра или использование одичавших коров, могло бы способствовать механическому разрушению густых зарослей. Животные не только поедают растительность, но и вытаптывают ее, нарушают плотный растительный покров и создают небольшие открытые участки, где у мягких кормовых трав появляется шанс восстановиться.

Также можно прибегнуть к локальному сенокошению. Скашивание куничника летом стимулирует образование молодой отавы – мягких побегов, которые копытные могут охотнее поедать осенью и зимой. В то же время летнее скашивание золотушника препятствует образованию семян и таким образом сдерживает его дальнейшее распространение.

Также специалист предлагает рассмотреть локальное фрезерование, подсев злаков и последующий выпас, блокирование старых мелиоративных каналов бобровыми плотинами или их аналогами и т. д.

"Для Чернобыльского заповедника этот вопрос выходит далеко за рамки ботаники. Это вопрос сохранения биоразнообразия, поддержания кормовой базы копытных, естественного регулирования пожаров и будущего открытых экосистем Полесья...", – подчеркивает Жила.

В Чернобыльском заповеднике зафиксировали стадо одичавших коров

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обитает много разных животных. Среди них – стадо одичавших коров, которые уже стали "звездами" зоны отчуждения. Недавно они попали в фотоловушки – камеры зафиксировали, как эти животные куда-то направлялись ночью.

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