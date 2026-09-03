Испания продолжит поставлять Украине ракеты для Patriot, – заявление министра

Испания уже давно оказывает помощь Украине с поставками "Пэтриотов".

Испания является одной из первых стран, которая всегда откликается на призывы Украины о предоставлении средств противовоздушной обороны, в том числе зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот". Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во время неформальной встречи Совета Евросоюза на уровне глав МИД государств-членов ЕС.

В частности, его спросили, собирается ли Испания удовлетворять потребности Украины в комплексах "Пэтриот".

"Мы делаем это в течение длительного времени и будем продолжать это делать. И генеральный секретарь НАТО признает, что Испания – одна из первых стран, которая всегда откликается на этот запрос", – подчеркнул Альбарес.

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Дефицит систем ПВО в Украине

Как сообщал УНИАН, 2 сентября верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что на заседании Совета ЕС некоторые государства-члены выступили с заявлениями о предоставлении Украине средств противовоздушной обороны. По ее словам, речь идет о тех средствах, потребности в которых уже давно озвучиваются. В то же время она отказалась уточнять детали, поскольку, по ее мнению, эти страны должны сами об этом сообщить.

По данным Bloomberg, Украине не хватает средств для сбивания российских баллистических ракет. Однако для решения этой проблемы необходимо направить средства Европейского Союза на закупку оружия американского производства, а также побудить Испанию и Грецию, располагающие крупнейшими в Европе запасами необходимых ракет-перехватчиков, передать их Украине. Однако у Испании и Греции имеются запасы более старой версии перехватчиков PAC-2, которые хуже справляются с баллистическими угрозами, чем более новая версия PAC-3 MSE.

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