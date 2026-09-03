Тысячи 'Гераней' в месяц: Россия расширяет гигантский завод дронов, - Bild

Россия расширяет производственные мощности "Алабуги" более чем на 1000 гектаров и одновременно строит вокруг предприятия новую систему защиты от украинских дронов.

Россия активно расширяет производственные мощности на территории центра "Алабуга Политех" в Татарстане, где производят ударные беспилотники "Герань". Речь идет о крупнейшем российском предприятии по производству таких дронов.

Как сообщает BILD, анализ спутниковых снимков показывает, что территория производственного комплекса стремительно увеличивается. Новые производственные площадки, склады и транспортные пути уже занимают более 1000 гектаров.

Расширение связано с планами Москвы по наращиванию выпуска ударных беспилотников. Россия регулярно использует "Герани" для атак на Украину.

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Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в марте оценивал российское производство более чем в 5500 дронов в месяц. В то же время, по данным украинской военной разведки, в августе Россия планировала довести производство ударных беспилотников различных модификаций "Герани" до 11 тысяч единиц.

Для таких масштабов производства России необходимо большое количество работников. В "Алабуга Политех" к сборке дронов, по данным BILD, привлекают даже несовершеннолетних.

"Алабугу" пытаются защитить от украинских дронов

Параллельно с расширением производства Россия усиливает защиту предприятия. Вокруг основных производственных зон строят два кольца башен.

Анализ спутниковых снимков Института науки и международной безопасности (ISIS) показывает, что между этими конструкциями могут быть натянуты металлические сетки. Вероятно, они призваны препятствовать проникновению ударных беспилотников и снижать риск поражения производственных объектов.

Кроме того, вокруг "Алабуги" развертывают несколько позиций противовоздушной обороны.

Модернизированные "Герани" – последние новости

Как сообщал УНИАН, россияне оснастили дроны-камикадзе типа "Герань" системой РЭБ, которая подавляет аналоговый видеоканал украинских перехватчиков.

Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) пояснил, что этот комплекс РЭБ обнаруживает сигнал видеопередатчика украинского дрона-перехватчика во время его приближения. Приемник комплекса определяет рабочую частоту перехватчика и дает команду передатчику РЭБ создать помеху в том же диапазоне.

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