В Сочи морской дрон атаковал российское судно обеспечения NEFRIT (видео)

Многоцелевое судно было поражено морским беспилотным катером.

В порту Сочи (РФ) Военно-морские силы ВС Украины поразили российское судно обеспечения "Нефрит". Об этом заявила пресс-служба ВМС ВСУ.

"Многоцелевое судно обеспечения под флагом РФ было поражено морским беспилотным катером Военно-морских сил. В районе судна зафиксирован мощный взрыв и задымление", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "NEFRIT" – элемент российской морской и энергетической инфраструктуры, который обеспечивал нефтегазовые операции, обслуживал офшорные объекты, перевозил грузы и персонал, а также выполнял подводно-технические работы.

Его деятельность была прямой поддержкой военной экономики врага и финансированием преступной агрессии против Украины, подчеркивают в ВМС.

"Поражение NEFRIT – это удар по логистике, специальным возможностям и военно-экономической инфраструктуре врага", – отмечают военные.

Согласно открытым источникам, NEFRIT был построен в 2004 году. Флаг – Российская Федерация. Длина – около 91 м, ширина – 18,8 м, максимальная осадка – 6,2 м. Вместимость (дедвейт): более 3600 тонн.

Атаки на российских оккупантов

Как писал УНИАН, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в районе временно оккупированного Донецка ракетами воздушного базирования были поражены основной и запасной командные пункты россиян.

Также в районе Чонгара в Херсонской области другими средствами были поражены ремонтно-восстановительное подразделение противника и пункт управления БПЛА в Оленевке во временно оккупированном Крыму. Кроме того, по результатам анализа дополнительных данных установлено, что 25 августа в результате поражения нефтеперерабатывающего завода "Афипский" в Краснодарском крае России подтверждены повреждения технологической установки ЭЛОУ АТ, установки газофракционирования и трубопровода.

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