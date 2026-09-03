На каком ПК играет среднестатистический геймер в 2026 году: статистика Steam

Число игроков c Windows 10 снижается каждый месяц, а RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта.

Valve опубликовал свежую подборку данных об оборудовании пользователей Steam. Эти данные собираются автоматически на основе конфигураций ПК, а игроку лишь изредка предлагается подтвердить согласие на их передачу.

По состоянию на август 2026 года характеристики среднего компьютера оказались такими:

Версия ОС: Windows 11 (64-разрядная);

Объем ОЗУ: 16 ГБ;

Тактовая частота процессора: от 2,3 до 2,69 ГГц;

Физические ядра процессора: 8 ядер;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060;

Объем видеопамяти: 16 ГБ;

Разрешение основного монитора: 1920 × 1080 пикселей;

Язык: английский;

Свободное место на диске: от 100 до 249 ГБ;

Общий объем накопителя: более 1 ТБ;

VR-шлем: Oculus Quest 2.

Как видно, в сегменте видеокарт лидером остается далеко не самое новое решение – Nvidia RTX 3060. Эта модель установлена почти в 4% игровых ПК. Также популярностью пользуются RTX 4060, RTX 5070, RTX 3050 и RTX 5060.

Видео дня

Меж тем Windows 11 продолжает увеличивать свою долю среди геймеров: за месяц на новую ОС перешли еще 0,71% пользователей, доведя ее общий показатель до 71%. При этом доля Windows 10 опустилась ниже 23%. Ранее Nvidia объявила об окончательном прекращении поддержки "десятки" в своих драйверах.

Еще немного статистики: процессоры Intel стоят в 53% игровых сборок, AMD – в 46%. Среди пользователей macOS самым популярным типом устройства являются MacBook Pro (35%) и MacBook Air (29%), еще 7% "яблочников" играют на iMac.

Напомним, в июне Nvidia вернула в продажу GeForce RTX 3060 в версии с 12 ГБ памяти. Причем стоит она столько же, сколько на момент в 2021 году.

Эксперты составили рейтинг лучших б/у видеокарт для покупки в 2026 году. При бюджете до $150 можно найти немало интересных моделей на вторичном рынке.

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