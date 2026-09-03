К атаке дронов в аэропорту Лейпцига может быть причастна одна из стран Европы, – СМИ

Сербия является одним из центров деятельности российских диверсантов в Европе.

Сербия может быть причастна к инциденту с дронами в аэропорту Лейпцига. Об этом пишет Clash Report.

Отмечается, что Сербия могла стать одним из звеньев этой операции. Причиной подозрений является то, что один из возможных исполнителей операции уехал именно в эту страну после нападения.

"Западные спецслужбы считают Сербию центром российских диверсионных операций в Европе, где российские службы могут вербовать и обучать оперативников", – добавляет издание.

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Отметим, что официально Берлин обвиняет в этом инциденте Москву. На фоне этого в Германии заявили о планах закрытия российского консульства в Бонне до 18 сентября. Кроме того, страна заявила, что инициирует в Евросоюзе расширение санкций против РФ.

Также Берлин принял решение расторгнуть договор о "Русском доме" в Берлине, а также ввести контроль за въездом российских граждан в страну и усилить давление на "теневой флот".

Реакция Кремля

Кремлевский диктатор Путин уже отреагировал на обвинения Берлина. В частности, он заявил, что подобные заявления якобы связаны с внутриполитической ситуацией в Германии.

Отметим, что на фоне инцидента ряд стран поддержали Германию. В частности, Венгрия заявила, что готова всячески сотрудничать с Германией в противодействии гибридным угрозам со стороны России.

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