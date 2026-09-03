Смартфон теперь может находить скрытые камеры за 5 секунд: как это работает

Устройство подключается к смартфону и использует ИИ для анализа отражений света от поверхности.

Южнокорейские инженеры разработали компактное устройство SweepLED, которое обнаруживает скрытые камеры всего за несколько секунд. Устройство подключается к смартфону и использует ИИ для анализа отражений света от поверхности, пишет hvg.hu.

Большинство портативных детекторов скрытых камер работают по простому принципу: свет направляют на предметы и ищут яркое отражение. Проблема в том, что стекло, металл и глянцевый пластик тоже отражают свет, затрудняя обнаружение реального оборудования для слежки.

SweepLED использует другой подход: камера смартфона остается неподвижной, а светодиоды поочередно подсвечивают окружающие предметы, после чего система анализирует отраженный свет. Если отражение отличается от обычного – например, свет характерным образом отражается от поверхности объектива камеры, – устройство сообщает о возможном наличии скрытой камеры.

Видео дня

По данным исследователей, устройство способно обнаруживать скрытые камеры в 94% случаев, причем на обработку изображения уходит около 5 секунд. Пока речь идет лишь о прототипе, который испытали на 30 различных объектах.

Недавнее исследование Университетского колледжа Лондона показало, что пользователи бытовых детекторов скрытых камер во время тестов не смогли обнаружить более 60% устройств.

Руководитель команды разработчиков Jun Han отмечает, что такой гаджет станет дополнительным уровнем безопасности даже для людей без специальных знаний. Пользователю не придется самостоятельно искать подозрительные устройства – основную работу берет на себя система анализа изображения.

Пока SweepLED требует дальнейшей доработки, но его потенциальная цена выглядит особенно интересно. Исследователи оценивают производственные затраты примерно в 7 долларов, что демонстрирует потенциал развития этой технологии в недорогой инструмент обнаружения.

Ранее эксперты перечислили 5 способов проверить, не следят ли за вами через веб-камеру. Хакеры способны получить удаленный доступ к камере и использовать ее для слежки без ведома владельца: это явление известно как Camfecting.

УНИАН рассказывал, можно ли следить за человеком через камеру телефона и как это проверить.

Вас также могут заинтересовать новости: