Дзержинский райсуд Кривого Рога 29 января повторно рассмотрит ходатайство компании TRIMMCO ADE PTE LTD, которую связывают с бизнесменом Виталием Кучуком, в котором трейдер попросит отменить арест рутила Объединенной горно-химической компании в порту Одессы, представив новое обстоятельство – допсоглашение к контракту.

Об этом говорится в справке ОГПУ, пишет «Минпром».

Чтобы снять арест, IMMCO намерено предъявить суду допсоглашение от 31 декабря 2020 к контракту от 29 октября 2020, которым предусмотрено изменение условий оплаты товара. Она наступает в момент погрузки поставленной партии товара на судно в порту Одесса.

Правоохранителями установлено, что это допсоглашение IMMCO с ОГХК является поддельным, подписанным задним числом, чтобы избежать наказания за нанесение убытков ОГХК.

«Упомянутое соглашение является поддельным и не прошло процедуру регистрации контрактов ВЭД в Государственной таможенной службе Украины», - говорится в пояснении силовиков.

Напомним, IMMCO закончила вывозить рутил ОГХК в объеме 5,6 тыс. т еще 14 декабря 2020, но не оплатила ее государственной компании по истечению 30 дней, как того требовало прежнее дополнение к контракту. Кроме того, правоохранители уверяют, что IMMCO планировала перепродать рутил еще одному посреднику – японской компании Advanced Material Japan Corporation, в результате ОГХК недополучит на каждой тонне рутила не менее $500, а ущерб компании от контракта составит около 3 млн долларов.

Это стало поводом для правоохранительных органов в день истечения срока оплаты по контракту – 14 января, арестовать рутил на складах порта и провести обыски в офисе ОГХК и на ее Вольногорском филиале. Таким образом, стороны не успели погрузить товар на судно в порту Одессы и вывезти его и теперь, очевидно, пытаются воспользоваться этим, чтобы избежать обвинений.

Руководство ОГХК и IMMCO подозревают в сговоре и нанесении убытков госпредприятию в размере 6 млн долларов.

По контракту ОГХК с IMMCO от 29 октября о продаже рутила возбуждено уголовное производство № 42020040000000552*.

Это будет третья попытка IMMCO разблокировать продукцию ОГХК в суде, не оплатив ее.

Суд первой инстанции - Дзержинский райсуд Кривого Рога, а также Днепровский апелляционный суд отказали компании IMMCO в отмене ареста, ссылаясь на то, что товар все еще не оплачен государственному предприятию.

Силовики настаивают на том, что организованная преступная группа в составе заместителя менеджмента ФГИ и ОГХК изыскивают меры по вынесению судьей неправомерного решения о снятии ареста с имущества госкомпании с целью его присвоения, оказывая давление на судью Дзержинского райсуда. Ситуацией вокруг контракта ОГХК с IMMCO также заинтересовались НАБУ и ГБР.

Согласно законодательству, должностные лица ОГХК и ФГИ могут понести ответственность за совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.2 ст. 366 Уголовного Кодекса Украины, которые предусматривают лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать руководящие должности.

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Автор: УНИАН