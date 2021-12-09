Решение позволит потребителям получать природный газ по цене 7,96 грн вместо рыночной 46,22 грн за куб. м.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение относительно цен на газ, которые будут установлены для потребителей поставщика "последней надежды".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Сегодня, 9 декабря, НКРЭКУ приняла постановление "Об осуществлении поставок природного газа бытовым потребителям на условиях базового годового предложения".

"Данное решение позволит бытовым потребителям получать природный газ на условиях базового годового предложения ООО "ГК "Нафтогаз Украины", а именно по цене 7,96 грн за 1 куб. м (с НДС)", - говорится в сообщении.

Регулятор напомнил, что поставщик "последней надежды" обеспечивает природным газом более 347 тыс. бытовых потребителей из разных регионов Украины. В связи с тенденцией стремительного повышения цен на природный газ и по информации, размещенной на сайте поставщика "последней надежды", по состоянию на 8 декабря 2021 года цена реализации природного газа поставщиком "последней надежды" составляет 46,22 грн за 1 куб. м.

Цена на газ:

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" на рынке газа, объявила, что цена газа на 2 декабря для потребителей ППН будет составлять 46,72 грн за куб. м, что в 5,8 раза больше, чем в ноябре.

С 1 октября по 30 ноября правительство уравняло цены компании "Нафтогаз Украины" как поставщика "последней надежды" с ценами, которые действуют для обычных потребителей компании: для населения был установлен тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетных учреждений - до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки).

1 декабря постановление прекратило свое действие.

ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в НКРЭКУ относительно подключения всех бытовых клиентов поставщика "последней надежды" на условиях базового годового предложения. Это позволит клиентам получать газ в течение всего отопительного сезона по цене природного газа — 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости распределения/доставки).

Автор: Анна Бредихина