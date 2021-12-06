9 декабря 2021 года регулятор примет решение, которое позволит бытовым потребителям получать газ по цене 7,96 грн за 1 куб. об.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), сделала заявление относительно стремительного роста цен на газ от поставщика "последней надежды".

Об этом говорится в сообщении регулятора на странице в Facebook.

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Пресс-служба отмечает, что на сегодня поставщик "последней надежды" обеспечивает природным газом более 347 тыс. бытовых потребителей из разных регионов Украины. В связи с тенденцией стремительного повышения цен на природный газ, с 1 декабря 2021 цена реализации природного газа поставщиком "последней надежды" для нужд бытовых потребителей составляет около 30 грн за 1 куб. об.

Положениями Закона Украины "О рынке природного газа" регулятор наделен полномочиями принимать решения об осуществлении поставки природного газа бытовым потребителям поставщиком "последней надежды" на условиях типового договора и базового годового предложения.

"В связи с вышеуказанным и по обращению ООО "ГК "Нафтогаз Украины", 9 декабря 2021 года НКРЕКП на своем заседании будет рассматривать вопрос о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения ООО "ГК "Нафтогаз Украины", а именно по цене 7,96 грн за 1 куб. м (с НДС)", - отметил регулятор.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" на рынке газа, объявила, что цена газа на 2 декабря для потребителей ПОН будет составлять 46,72 грн за куб. м, что в 5,8 раза больше, чем в ноябре.

При этом, цена будет меняться каждый день.

Цена на газ:

25 октября Кабинет министров Украины обязал поставщика "последней надежды" Газопоставляющую компанию "Нафтогаз Украины" в октябре-ноябре 2021 года снизить цены и поставлять природный газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн за куб. м.

Таким образом, правительство сравняло цены компании "Нафтогаз Украины" как поставщика "последней надежды" с ценами, которые действуют для обычных потребителей компании.

С 1 октября по 30 ноября для населения был установлен тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетных учреждений - до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки).

1 декабря постановление прекратило свое действие.

ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в НКРЭКУ относительно автоматического подключения всех бытовых клиентов "поставщика последней надежды" на условиях базового годового предложения. Это позволит клиентам получать газ в течение всего отопительного сезона по цене природного газа — 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости распределения/доставки).

В случае отсутствия поддержки со стороны НКРЭКУ с 1 декабря 2021 года цена на газ "поставщика последней надежды" будет меняться каждый день и может составить более 30 грн за куб. м.

3 декабря 2021 года газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" на рынке газа, объявила, что цена газа на 2 декабря для более 600 тысяч домохозяйств составит 46,72 грн за куб. м, что в 5,8 раза больше, чем в ноябре.

Автор: Анна Бредихина