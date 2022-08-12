Не более 235 тыс. жителей Донецкой области смогут получить тепло в зимний период.

Не более 235 тыс. жителей Донецкой области смогут получить тепло в зимний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Из 1,7 млн жителей, которые были до начала полномасштабной войны, в Донецкой области пока остается около 350 тыс. жителей. С начала обязательной эвакуации более 4 тыс. человек уехали.

Как рассказал Кириленко, местные власти рассчитывают на то, что на зимний период в области останется не более 235 тыс. человек, ведь именно такое количество людей власть сможет обеспечить теплом.

"Такой расчет также обусловлен электрическим напряжением, которое мы сможем подавать в многоэтажные дома, ведь мы понимаем, что люди будут включать обогреватели", - пояснил он.

Он также отметил, что объекты критической инфраструктуры и медицинские учреждения на территории области до сих пор работают, помощь оказывается и раненым бойцам, которые поступают с фронта, и местному населению.

Кириленко также сообщил, что Донецкая область занимает второе место после Киевской области по количеству разрушенных объектов. Всего в регионе было разрушено или повреждено 17 тыс. 596 объектов в течение полномасштабной войны, без учета Мариуполя и Волновахи.

Война в Украине и отопление:

3 июля 2022 года глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил о том, что Донецкая область может остаться без отопления и газа.

19 июля Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает фиксацию цены на газ для теплокоммунэнерго на уровне 7,4 грн за кубометр до конца отопительного сезона.

Уже 27 июля Верховная Рада запретила на период действия военного положения принудительное исполнение решений о взыскание с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

29 июля 2022 года Рада запретила повышение тарифов на тепло для населения.

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