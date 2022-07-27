За принятие закона проголосовали 312 народных депутатов.

Верховная Рада запретила на период действия военного положения принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За принятие в целом законопроекта "О внесении изменения в... Закон Украины "Об исполнительном производстве" по исполнению решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги в период действия военного положения" (№7531) проголосовали 312 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, изменения предусматривают, что временно, на период действия военного положения на территории Украины запрещается принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №7523 об увеличении расходов государственного бюджета на 80,9 млрд гривень. Согласно принятому документу, средства будут направлены на субсидии на ЖКХ (плюс 3,3 млрд грн); пенсии (плюс 32,3 млрд грн); соцпомощь (плюс 5,7 млрд грн) и другие расходы.

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