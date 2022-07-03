По прогнозам, в области на отопительный сезон останется 300 тысяч граждан.

Из-за активных боевых действий газоснабжение в Донецкой области во время отопительного сезона вряд ли будет.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во время телемарафона.

"Подготовка идет с тем, чтобы область прошла отопительный сезон с минимальным количеством людей. При этом, я понимаю четко, что газоснабжение в области вряд ли будет, потому что идут активные боевые действия", - рассказал он.

Кириленко отметил, что по прогнозам, в области на отопительный сезон останется 300 тысяч граждан.

"Говорю откровенно, это очень большая цифра для всей области для отопительного сезона... Особую обеспокоенность вызывают многоквартирные дома", - добавил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов отметил, что эта зима будет сверхсложной, а температура в домах украинцев будет колебаться в пределах 18-20 градусов, но не ниже 16. Кроме этого, он отметил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, тарифы на тепло не изменятся.

К тому же, в начале июня Кабинет министров предложил Верховной Раде ввести мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ.

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