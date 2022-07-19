Фиксированная цена останется до 31 мая 2023 года.

Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает фиксацию цены на газ для теплокоммунэнерго на уровне 7,4 грн за кубометр до конца отопительного сезона.

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Согласно принятому решению "Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр. Цена останется неизменной для всех коммунэнерго. Это позволит местным властям не повышать тарифы на тепло и горячую воду. Фиксированная цена останется до 31 мая 2023 года", – отметил Шмыгаль.

Предыдущее решение о возложении на "Нафтогаз" специального обязательства поставлять газ по льготной цене было принято в конце мая. Оно действует до 31 июля.

Война в Украине и подготовка к отопительному сезону:

15 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к различным сценариям прохождения отопительного сезона.

Подготовка включает четыре основных аспекта: достаточные объемы запасов газа и угля, готовность энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, подготовка к экстренным ситуациям.

Также Шмыгаль сообщал, что Украина продолжает планово закачивать в ПХГ газ для прохождения отопительного сезона. Это газ собственной добычи и импортированный из стран Евросоюза. По его словам, для прохождения зимы Украине необходимо 19 млрд кубометров газа. Он пояснил, что население зимой потребляет 7,7 млрд кубометров голубого топлива, предприятия теплокоммунэнерго - 5,7 млрд кубометров.

18 июля 2022 года стало известно о том, что к отопительному сезону Украина должна закачать в газовые хранилища примерно 19 млрд куб. м газа. Юрий Витренко говорил, что для этого нужно привлечь 8 млрд долларов.

19 июля председатель Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, сколько газа уже накопила Украина.

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