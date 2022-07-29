Покрытие разницы тарифов планируется путем привлечения более 125 миллиардов гривен от международных партнеров.

Верховная Рада запретила повышение тарифов на тепло для населения. Украина привлекла более 125 миллиардов гривен (от международных партнеров) на покрытие разницы тарифов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За принятие законопроекта "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного положения и последующего восстановления" (№7427) проголосовали 260 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он имеет целью обеспечить защиту населения и потребителей путем введения моратория на повышение цен и тарифов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения. Мораторий будет действовать в течение военного положения в Украине и еще шесть месяцев после его окончания.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает фиксацию цены на газ для теплокоммунэнерго на уровне 7,4 грн за кубометр до конца отопительного сезона.

Уже 27 июля Верховная Рада запретила на период действия военного положения принудительное исполнение решений о взыскание с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

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