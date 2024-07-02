Отмечается, что Москва потратила миллиарды, чтобы обойти предыдущие санкции Запада, но новый раунд ограничений сводит все усилия на нет.

Запад уже ввел против Российской Федерации болезненные санкции. Речь идет об ограничениях против теневого флота, которым Москва перевозит нефть.

"Сейчас, думаю, самые неприятные санкции - против танкерного флота РФ. Здесь нужно прилагать больше усилий. До войны около 80% российской нефти, которая шла по морю, обслуживалось западными судами, а с весны 2022 года РФ начала собирать новые суда. И сейчас уже более 70% российской нефти, которая идет по морю, приходится на так называемый теневой танкерный флот", - рассказала вице-президент Киевской школы экономики Элина Рыбакова в интервью Forbes Ukraine.

По ее словам, РФ потратила на теневой флот до 10 миллиардов долларов, а из-за санкций эти суда могут стать никому ненужными.

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"Эта мера очень важна, это большое давление на бюджет РФ. Танкеры производят долго, и их в мире не так много, есть конкуренция", - объяснила эксперт.

Кроме того, она указала, что действенным было и ограничение доступа к критическим компонентам для военно-промышленного комплекса, которые производят лишь несколько западных компаний, и санкции против российских портов, которые ограничили взаимодействие с компаниями, чьи суда заходили в эти порты.

Санкции против России - последние новости

24 июня Совет Евросоюза утвердил 14-й пакет санкций против России. Новые ограничения нацелены на важные секторы российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и затрудняют обход ограничений ЕС.

Кроме того, ЕС ввел ограничения в отношении более чем двух десятков судов, в том числе 17 из которых перевозили нефть для Москвы.

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