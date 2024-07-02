Запад уже ввел против Российской Федерации болезненные санкции. Речь идет об ограничениях против теневого флота, которым Москва перевозит нефть.
"Сейчас, думаю, самые неприятные санкции - против танкерного флота РФ. Здесь нужно прилагать больше усилий. До войны около 80% российской нефти, которая шла по морю, обслуживалось западными судами, а с весны 2022 года РФ начала собирать новые суда. И сейчас уже более 70% российской нефти, которая идет по морю, приходится на так называемый теневой танкерный флот", - рассказала вице-президент Киевской школы экономики Элина Рыбакова в интервью Forbes Ukraine.
По ее словам, РФ потратила на теневой флот до 10 миллиардов долларов, а из-за санкций эти суда могут стать никому ненужными.
"Эта мера очень важна, это большое давление на бюджет РФ. Танкеры производят долго, и их в мире не так много, есть конкуренция", - объяснила эксперт.
Кроме того, она указала, что действенным было и ограничение доступа к критическим компонентам для военно-промышленного комплекса, которые производят лишь несколько западных компаний, и санкции против российских портов, которые ограничили взаимодействие с компаниями, чьи суда заходили в эти порты.
Санкции против России - последние новости
24 июня Совет Евросоюза утвердил 14-й пакет санкций против России. Новые ограничения нацелены на важные секторы российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и затрудняют обход ограничений ЕС.
Кроме того, ЕС ввел ограничения в отношении более чем двух десятков судов, в том числе 17 из которых перевозили нефть для Москвы.